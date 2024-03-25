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17:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Японский дизайнер представил новую форму для мадридского «Реала»

Дизайнер Йоджи Ямамото представил четвертый комплект формы мадридского «Реала» на сезон-2023/24, сообщает пресс-служба клуба.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: ФК "Реал" Мадрид

Спустя 10 лет после первого сотрудничества, в рамках которого японский дизайнер создал для королевского клуба специальный черный комплект формы с принтом дракона на груди, бренд Y-3 представил новую работу Ямамото для «Реала». Главным элементом дизайна стали розы. Фиолетовые футболки — для полевых игроков, черные и оранжевые — для вратарей.

Ожидается, что «сливочные» дебютируют в четвертом комплекте формы в Эль-Класико, которое состоится 21 апреля.

«Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка.

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