Японский дизайнер представил новую форму для мадридского «Реала»

Спустя 10 лет после первого сотрудничества, в рамках которого японский дизайнер создал для королевского клуба специальный черный комплект формы с принтом дракона на груди, бренд Y-3 представил новую работу Ямамото для «Реала». Главным элементом дизайна стали розы. Фиолетовые футболки — для полевых игроков, черные и оранжевые — для вратарей.