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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави дисквалифицирован на два матча

Главный тренер «Барселоны» пропустит два матча чемпионата Испании по футболу из-за удаления во встрече с мадридским «Атлетико».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

17 марта в победном для каталонцев матче 29-го тура испанской Примеры против «Атлетико» (3:0) главный тренер «Барселоны» Хави получил две желтые карточки за активное высказывание недовольства в адрес главного арбитра встречи Хосе Санчеса Мартинеса.

Как сообщает Sport.es. соревновательный комитет отклонил апелляцию «Барселоны» и оставил в силе решение о двухматчевой дисквалификации наставника сине-гранатовых.

Таким образом, Хави пропустит матчи против «Лас-Пальмаса» (30 марта) и «Кадиса» (13 апреля) и вернется на тренерскую скамейку каталонской команды к гостевой игре против мадридского «Реала», которая намечена на 21 апреля. Согласно регламенту Ла Лиги, «Барселона» выплатит 700 евро штрафа, а сам Хави — 600 евро.

После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место, отставая от «Реала» на 8 очков.

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