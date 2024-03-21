Хави дисквалифицирован на два матча

17 марта в победном для каталонцев матче 29-го тура испанской Примеры против «Атлетико» (3:0) главный тренер «Барселоны» Хави получил две желтые карточки за активное высказывание недовольства в адрес главного арбитра встречи Хосе Санчеса Мартинеса.

Как сообщает Sport.es. соревновательный комитет отклонил апелляцию «Барселоны» и оставил в силе решение о двухматчевой дисквалификации наставника сине-гранатовых.

Таким образом, Хави пропустит матчи против «Лас-Пальмаса» (30 марта) и «Кадиса» (13 апреля) и вернется на тренерскую скамейку каталонской команды к гостевой игре против мадридского «Реала», которая намечена на 21 апреля. Согласно регламенту Ла Лиги, «Барселона» выплатит 700 евро штрафа, а сам Хави — 600 евро.