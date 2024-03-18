«Барселона» разгромила «Атлетико» и вышла на второе место

Первый гол на 38-й минуте открыл арендованный у мадридцев Жоау Феликс, подставивший ногу после прострела Роберта Левандовского. На 47-й минуте забил уже сам поляк, откликнувшись на проникающую передачу в штрафную от Рафиньи. Окончательный счет в матче на 65-й минуте установил Фермин Лопес, замкнувший головой подачу все того же Левандовского.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248393&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Пожалуй, наиболее цельная игра “Барселоны”. Мы хорошо поняли игру, Левандовски действовал очень активно, а также Фермин и Жоау. Мы здорово атаковали свободные зоны. Это идеальный матч в плане нашей методологии и игровой философии. Мы “Барселона”, тут никто не расслабляется. Я буду оказывать еще большее давление на игроков, чем когда-либо. Особенно учитывая то, что я ухожу по окончании сезона», — сказал после матча главный тренер «Барселоны» Хави.

Сам Хави вынужден был покинуть поле еще до перерыва. На 41-й минуте наставник «сине-гранатовых» за споры с судьей получил предупреждение, а через минуту главный арбитр встречи показал ему прямую красную карточку. Примечательно, что Хави получил свое второе удаление в качестве главного тренера — столько же удалений в Ла Лиге у него было в качестве игрока. Однако в первом случае он провел 93 матча, во втором — 505.

Беспроигрышная серия «Барселоны» во всех турнирах достигла десяти матчей. Она началась в конце января после домашнего поражения от «Вильярреала» (3:5), когда Хави сделал заявление об уходе из команды по окончании сезона. С тех пор каталонцы одержали семь побед и три раза сыграли вничью.

Кроме того, «Барселона» прервала 25-матчевую беспроигрышную серию мадридцев в домашних играх Ла Лиги и нанесла «матрасникам» крупнейшее поражение на их домашнем стадионе «Метрополитано». При Хави «Барселона» выиграла у «Атлетико» все пять матчей, при этом четыре последние победы были одержаны всухую.

«Барселона» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив на два очка «Жирону». Отставание от мадридского «Реала» составляет восемь очков. В следующем туре каталонцы дома сыграют с «Лас-Пальмасом». Матч пройдет 30 марта.