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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Реконструкция домашнего стадиона обошлась «Реалу» почти в €2 млрд

Полная стоимость реконструкции« “Сантьяго Бернабеу”, который является домашним стадионом “Реала”, составит 1,76 млрд евро. Об этом сообщает The Athletic.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Информация об этом содержится в промежуточном отчете мадридцев за текущий сезон. Стоимость реконструкции стадиона составляет 1,17 млрд евро, однако финансирование работ происходит за счет кредитных средств. С учетом процентов по трем кредитам итоговая стоимость реконструкции составит 1,76 млрд евро. В клубе ожидают, что затраты на стадион окупятся к 2053 году.

Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» начались в 2019 году и должна быть завершена этой весной. Проект включал в себя установку выдвижного газона и выдвижной крыши, а также 360-градусное видеотабло. Вместимость стадиона увеличится с 81 до 84 тыс. зрителей.

Официальное открытие обновленного стадиона планируют провести в конце мая или начале июня.

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