Реконструкция домашнего стадиона обошлась «Реалу» почти в €2 млрд
Полная стоимость реконструкции« “Сантьяго Бернабеу”, который является домашним стадионом “Реала”, составит 1,76 млрд евро. Об этом сообщает The Athletic.
Полная стоимость реконструкции« “Сантьяго Бернабеу”, который является домашним стадионом “Реала”, составит 1,76 млрд евро. Об этом сообщает The Athletic.
Информация об этом содержится в промежуточном отчете мадридцев за текущий сезон. Стоимость реконструкции стадиона составляет 1,17 млрд евро, однако финансирование работ происходит за счет кредитных средств. С учетом процентов по трем кредитам итоговая стоимость реконструкции составит 1,76 млрд евро. В клубе ожидают, что затраты на стадион окупятся к 2053 году.
Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» начались в 2019 году и должна быть завершена этой весной. Проект включал в себя установку выдвижного газона и выдвижной крыши, а также 360-градусное видеотабло. Вместимость стадиона увеличится с 81 до 84 тыс. зрителей.
Официальное открытие обновленного стадиона планируют провести в конце мая или начале июня.