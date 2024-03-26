Реконструкция домашнего стадиона обошлась «Реалу» почти в €2 млрд

Информация об этом содержится в промежуточном отчете мадридцев за текущий сезон. Стоимость реконструкции стадиона составляет 1,17 млрд евро, однако финансирование работ происходит за счет кредитных средств. С учетом процентов по трем кредитам итоговая стоимость реконструкции составит 1,76 млрд евро. В клубе ожидают, что затраты на стадион окупятся к 2053 году.