Фанаты «Ювентуса» почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Акцию памяти провели члены фанатского объединения Via Filadelfia'88, они вывесили на заборе напротив стадиона «Ювентуса» баннер с надписью «Москва» и датой трагедии — 22 марта 2024 года. Также буква К на баннере была стилизована под поминальную свечу. Фото баннера было опубликовано в соцсетях объединения болельщиков московского «Спартака» «Ультра».