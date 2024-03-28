СМИ: Дани Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы
Бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» на следующий день после освобождения праздновал до 5 утра.
Бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» на следующий день после освобождения праздновал до 5 утра.
Как сообщает Daily Mail. Дани Алвес, 25 марта вышедший из тюрьмы под залог в 1 миллиона евро, на следующий день после освобождения организовал вечеринку, которая продлилась до пяти часов утра.
По данным источника, в первой половине дня Алвес принимал свою семью и друзей в доме в испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат. Затем экс-футболист сборной Бразилии в компании друзей отправился на виллу, где продолжил отмечать своё освобождение до пяти часов утра.
40-летний футболист был признан виновным по делу об изнасиловании девушки и приговорён к 4,5 годам тюремного заключения. Однако на текущий момент Алвес находится в процессе обжалования приговора. Бразилец внес необходимый залог и во время процесса обжалования он может находиться дома, но должен соблюдать ряд условий — например, Алвес обязан еженедельно отмечаться в суде.