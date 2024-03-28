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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Дани Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы

Бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» на следующий день после освобождения праздновал до 5 утра.

Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail. Дани Алвес, 25 марта вышедший из тюрьмы под залог в 1 миллиона евро, на следующий день после освобождения организовал вечеринку, которая продлилась до пяти часов утра.

По данным источника, в первой половине дня Алвес принимал свою семью и друзей в доме в испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат. Затем экс-футболист сборной Бразилии в компании друзей отправился на виллу, где продолжил отмечать своё освобождение до пяти часов утра.

40-летний футболист был признан виновным по делу об изнасиловании девушки и приговорён к 4,5 годам тюремного заключения. Однако на текущий момент Алвес находится в процессе обжалования приговора. Бразилец внес необходимый залог и во время процесса обжалования он может находиться дома, но должен соблюдать ряд условий — например, Алвес обязан еженедельно отмечаться в суде.

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