СМИ: Дани Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы

Как сообщает Daily Mail. Дани Алвес, 25 марта вышедший из тюрьмы под залог в 1 миллиона евро, на следующий день после освобождения организовал вечеринку, которая продлилась до пяти часов утра.

По данным источника, в первой половине дня Алвес принимал свою семью и друзей в доме в испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат. Затем экс-футболист сборной Бразилии в компании друзей отправился на виллу, где продолжил отмечать своё освобождение до пяти часов утра.