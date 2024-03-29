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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:34 (мск), источник: Sportmail.ru

В АПЛ больше не будут подавать мячи футболистам

Со следующего сезона в АПЛ болбои не будут подавать мячи игрокам, лига хочет пресечь попытки команд получить преимущество таким способом, сообщает Daily Mail.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Лига приняла такое решение из-за нескольких инцидентов в текущем сезоне, они побудили АПЛ принять меры и изменить правила. Теперь задача болбоев класть мячи на 14 подставок, расположенных в стратегических точках поля.

В руководстве Премьер-лиги считают, что это изменение не только будет способствовать согласованности действий на боковых линиях, но и защитит болбоев от стычек с игроками. Также отмечается, что теперь у команд не будет приемущества засчет получения мяча от болбоя и последующего ввода в игру.

«Арсенал» занимает первую строчку в турнирной таблице текущего сезона АПЛ, набрав 64 очка. «Ливерпуль» имеет такое же количество очков, но отстает от команды Микеля Артеты по дополнительным показателям. Тройку лидеров занимает «Манчестер Сити», в активе команды 63 очка.

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