В АПЛ больше не будут подавать мячи футболистам

Лига приняла такое решение из-за нескольких инцидентов в текущем сезоне, они побудили АПЛ принять меры и изменить правила. Теперь задача болбоев класть мячи на 14 подставок, расположенных в стратегических точках поля.

В руководстве Премьер-лиги считают, что это изменение не только будет способствовать согласованности действий на боковых линиях, но и защитит болбоев от стычек с игроками. Также отмечается, что теперь у команд не будет приемущества засчет получения мяча от болбоя и последующего ввода в игру.