В АПЛ больше не будут подавать мячи футболистам
Со следующего сезона в АПЛ болбои не будут подавать мячи игрокам, лига хочет пресечь попытки команд получить преимущество таким способом, сообщает Daily Mail.
Со следующего сезона в АПЛ болбои не будут подавать мячи игрокам, лига хочет пресечь попытки команд получить преимущество таким способом, сообщает Daily Mail.
Лига приняла такое решение из-за нескольких инцидентов в текущем сезоне, они побудили АПЛ принять меры и изменить правила. Теперь задача болбоев класть мячи на 14 подставок, расположенных в стратегических точках поля.
В руководстве Премьер-лиги считают, что это изменение не только будет способствовать согласованности действий на боковых линиях, но и защитит болбоев от стычек с игроками. Также отмечается, что теперь у команд не будет приемущества засчет получения мяча от болбоя и последующего ввода в игру.
«Арсенал» занимает первую строчку в турнирной таблице текущего сезона АПЛ, набрав 64 очка. «Ливерпуль» имеет такое же количество очков, но отстает от команды Микеля Артеты по дополнительным показателям. Тройку лидеров занимает «Манчестер Сити», в активе команды 63 очка.