Хаби Алонсо не возглавит «Ливерпуль» после ухода Клоппа
«Ливерпуль» отказался от идеи приглашения Хаби Алонсо на пост главного тренера. Об этом сообщает The Times.
По информации источника, испанский специалист намерен остаться в «Байере» еще как минимум на один сезон. По этой причине руководство мерсисайдцев переключилось на альтернативных кандидатов, в число которых входят главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим и главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Поиски нового главного тренера «Ливерпуля» активизировались после перестановок в фронт-офисе, которые произошли в середине марта. Бывший спортивный директор мерсисайдцев Майкл Эдвардс стал президентом по футбольным вопросам Fenway Sports Group — компании, которой принадлежит «Ливерпуль», а новым спортивным директором клуба стал Ричард Хьюз, который до этого работал в «Борнмуте». В ближайшие недели они постараются окончательно определиться с именем нового главного тренера команды.
В январе главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил о решении покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона. Он возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионами Англии, дважды завоевывали Кубок английской лиги, а также выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.
«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям. «Манчестер Сити» занимает третью строчку, отставая от лидеров на одно очко.