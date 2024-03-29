Хаби Алонсо не возглавит «Ливерпуль» после ухода Клоппа

По информации источника, испанский специалист намерен остаться в «Байере» еще как минимум на один сезон. По этой причине руководство мерсисайдцев переключилось на альтернативных кандидатов, в число которых входят главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим и главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Поиски нового главного тренера «Ливерпуля» активизировались после перестановок в фронт-офисе, которые произошли в середине марта. Бывший спортивный директор мерсисайдцев Майкл Эдвардс стал президентом по футбольным вопросам Fenway Sports Group — компании, которой принадлежит «Ливерпуль», а новым спортивным директором клуба стал Ричард Хьюз, который до этого работал в «Борнмуте». В ближайшие недели они постараются окончательно определиться с именем нового главного тренера команды.

В январе главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил о решении покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона. Он возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионами Англии, дважды завоевывали Кубок английской лиги, а также выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.