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13:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Лунев признался, что не жалеет об уходе из «Байера»

Вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев рассказал, что не жалеет об уходе из леверкузенского «Байера», так как хотел быть востребован.

Байер
Карабах
Источник: ФК "Карабах"

«Ни в коем случае (не жалею, что не остался резервистом в “Байере”). Я там не играл. Быть чужим на празднике не очень хотелось, и я для себя еще по ходу действующего контракта принял решение, что по его завершении буду уходить и искать команду, где я буду востребован, где будет возможность конкурировать за место первого номера. Там ввиду субъективных и объективных причин такой возможности не было.

Там и тренировочный процесс, и футбольная атмосфера были потрясающие. По этим моментам я действительно очень сильно тоскую. По общению с какими-то людьми — тоже«, — приводит слова Лунева “РИА Новости Спорт”.

Лунев перешел в «Байер» в 2021 году, в составе команды он провел три матча. Летом 2023 года стало известно, что голкипер подписал контракт с «Карабахом» по схеме «1+1».

Ранее Андрей Лунев выступал за московское «Торпедо», «Истру», «Калугу», подмосковный «Сатурн», «Уфу» и петербургский «Зенит», в составе которого трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.

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