Андрей Лунев признался, что не жалеет об уходе из «Байера»

«Ни в коем случае (не жалею, что не остался резервистом в “Байере”). Я там не играл. Быть чужим на празднике не очень хотелось, и я для себя еще по ходу действующего контракта принял решение, что по его завершении буду уходить и искать команду, где я буду востребован, где будет возможность конкурировать за место первого номера. Там ввиду субъективных и объективных причин такой возможности не было.