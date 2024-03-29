Андрей Лунев признался, что не жалеет об уходе из «Байера»
Вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев рассказал, что не жалеет об уходе из леверкузенского «Байера», так как хотел быть востребован.
«Ни в коем случае (не жалею, что не остался резервистом в “Байере”). Я там не играл. Быть чужим на празднике не очень хотелось, и я для себя еще по ходу действующего контракта принял решение, что по его завершении буду уходить и искать команду, где я буду востребован, где будет возможность конкурировать за место первого номера. Там ввиду субъективных и объективных причин такой возможности не было.
Там и тренировочный процесс, и футбольная атмосфера были потрясающие. По этим моментам я действительно очень сильно тоскую. По общению с какими-то людьми — тоже«, — приводит слова Лунева “РИА Новости Спорт”.
Лунев перешел в «Байер» в 2021 году, в составе команды он провел три матча. Летом 2023 года стало известно, что голкипер подписал контракт с «Карабахом» по схеме «1+1».
Ранее Андрей Лунев выступал за московское «Торпедо», «Истру», «Калугу», подмосковный «Сатурн», «Уфу» и петербургский «Зенит», в составе которого трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.