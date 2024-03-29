Хаби Алонсо объявил о том, что остается в «Байере»

«Я принял решение продолжить находиться на посту главного тренера “Байера”. Я чувствую, что это правильное место для меня, чтобы находиться здесь и развиваться как тренер. Думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не тороплюсь и уверен в этом», — сказал Алонсо.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что несмотря на интерес со стороны «Баварии» и «Ливерпуля» 42-летний специалист останется в клубе как минимум до июня 2025 года. Новый контракт с «Байером» будет заключен до конца сезона-2025/26, при этом на второй год контракта будет действовать пункт об отступных.

Хаби Алонсо возглавил «Байер» в 2022 году. В этом сезоне леверкузенцы установили клубный рекорд по числу побед в Бундеслиге и близки к тому, чтобы впервые в своей истории стать чемпионами Германии. «Байер» не проигрывает в официальных матчах с мая 2023 года — команда одержала 33 победы при пяти ничейных результатах.