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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:24 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Наполи» готов сделать крупное предложение Антонио Конте

54-летний Антонио Конте вновь может возглавить итальянский клуб.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает портал Goal, «Наполи» готов предложить бывшему главному тренеру сборной Италии, «Ювентуса», «Интера» и английских «Челси» и «Тоттенхэма» Антонио Конте солидное предложение, чтобы тот согласился работать в команде.

По информации источника, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов предложить Конте контракт с заработной платой в размере 8 миллионов евро. Де Лаурентис считает, что Конте является тем специалистом, который способен вернуть «Наполи» на лидирующие позиции в чемпионате Италии. Президент неаполитанского клуба готов предложить Конте широкие полномочия в управлении трансферной политикой «Наполи» и назначении нового спортивного директора.

Последним местом работы Антонио Конте был «Тоттенхэм», который он возглавлял с ноября 2021 года по март 2023 года.

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В 2023 году «Наполи» впервые со времен Диего Марадоны выиграл Серию А, однако летом из клуба ушел главный тренер Лучано Спаллетти, после чего наставник клуба менялся еще дважды. С конца февраля клуб возглавляет Франческо Кальцона, ранее никогда не работавший главным тренером в Серии А. После 30 матчей нынешнего сезона чемпионата Италии «Наполи» занимает восьмое место, отставая от лидирующего «Интера» на 34 очка.

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