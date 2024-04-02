СМИ: «Наполи» готов сделать крупное предложение Антонио Конте

Как сообщает портал Goal, «Наполи» готов предложить бывшему главному тренеру сборной Италии, «Ювентуса», «Интера» и английских «Челси» и «Тоттенхэма» Антонио Конте солидное предложение, чтобы тот согласился работать в команде.

По информации источника, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов предложить Конте контракт с заработной платой в размере 8 миллионов евро. Де Лаурентис считает, что Конте является тем специалистом, который способен вернуть «Наполи» на лидирующие позиции в чемпионате Италии. Президент неаполитанского клуба готов предложить Конте широкие полномочия в управлении трансферной политикой «Наполи» и назначении нового спортивного директора.

Последним местом работы Антонио Конте был «Тоттенхэм», который он возглавлял с ноября 2021 года по март 2023 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240964&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.