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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».

Тоттенхэм Хотспур
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Слухи о возможном переходе Павлюченко в «Ливерпуль» осенью 2009 года. По словам экс-футболиста, президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви отказался отпускать его в аренду, потому что не хотел усиливать конкурентов.

«На меня вышел “Ливерпуль”, они хотели взять меня в аренду. И был вариант “Милан”. В Англии, кроме “Ливерпуля”, были еще пару клубов, которые хотели меня арендовать. Я встретился с Леви, он сам приехал ко мне домой. Я удивился. Мы сели с ним и он мне сказал: “Есть “Ливерпуль”, но в Англии я тебя никуда не продам и не отдам”.

Он рассматривал меня как усиление другой команды. И он сказал: болельщики не простят. Потому что фанаты меня любили, они пели песни, когда я играл. И он понимал, что если он отдаст меня в тот же “Ливерпуль”, то болельщики ему не простят. Он сказал: “Рома, или ты уезжаешь в Россию, или остаешься здесь. Все”. Никуда меня не хотел отпускать», — сказал Павлюченко.

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Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. Он провел за «шпор» 113 матчей, в которых забил 42 мяча и сделал 10 результативных передач.

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