Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль»

«На меня вышел “Ливерпуль”, они хотели взять меня в аренду. И был вариант “Милан”. В Англии, кроме “Ливерпуля”, были еще пару клубов, которые хотели меня арендовать. Я встретился с Леви, он сам приехал ко мне домой. Я удивился. Мы сели с ним и он мне сказал: “Есть “Ливерпуль”, но в Англии я тебя никуда не продам и не отдам”.



Он рассматривал меня как усиление другой команды. И он сказал: болельщики не простят. Потому что фанаты меня любили, они пели песни, когда я играл. И он понимал, что если он отдаст меня в тот же “Ливерпуль”, то болельщики ему не простят. Он сказал: “Рома, или ты уезжаешь в Россию, или остаешься здесь. Все”. Никуда меня не хотел отпускать», — сказал Павлюченко.