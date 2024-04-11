Месси и «Интер Майами» вылетели из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Счет был открыт на 31-й минуте после привоза вратаря «Интер Майами» Дрейка Каллендера, который в безобидной ситуации подарил мяч в своей штрафной нападающему «Монтеррея» Брэндону Васкесу. На 58-й минуте Херман Бертераме удвоил преимущество своей команды, поразив ворота ударом из-за пределов штрафной. Через шесть минут защитники «Интер Майами» допустили потерю у своих ворот, которая привела к забитому мячу в исполнении Хесуса Галлардо.

На 79-й минуте с поля за две желтые карточки был удален защитник «Интер Майами» Жорди Альба. В меньшинстве гости сумели отквитать один мяч — «цапли» получили право на стандарт, Месси сделал подачу в штрафную площадь, которую головой замкнул Диего Гомес.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9adfdc38cd40252b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241104" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что Гомес стал автором единственного удара в створ ворот «Монтеррея» за весь матч. Месси трижды бил по воротам — два удара пришлись мимо, один был заблокирован.

В первом матче, который прошел во Флориде, победу также одержал «Монтеррей» (2:1). По сумме двух матчей мексиканский клуб одержал уверенную победу со счетом 5:2.

В полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Монтеррей» сыграет с действующим чемпионом МЛС «Коламбус Крю». В другой полуфинальной паре сойдутся мексиканские клубы «Пачука» и «Америка». Финалисты турнира определятся 2 мая, а решающая встреча пройдет 2 июня.

Победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ станет участником Межконтинентального кубка и примет участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в 2025 году.