Роналду дисквалифицируют в Саудовской Аравии на два матча

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=37b543a741135825&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241178" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду был удален в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2). На 86-й минуте матча португалец получил красную карточку за толчок локтем в лицо соперника. После удаления Роналду замахнулся на арбитра, а затем аплодируя покинул поле.

По информации источника, дисциплинарный комитет Саудовской федерации футбола принял решение о дисквалификации Роналду на два матча. На заседании комитета португалец заявил, что считает свое удаление незаслуженным. Таким образом, Роналду пропустит две ближайших встречи чемпионата Саудовской Аравии — домашнюю против «Аль-Фейхи» и выездную против «Аль-Халиджа».

Это первое удаление Роналду с момента его перехода в «Аль-Наср». 39-летний нападающий провел за саудовский клуб 56 матчей, в которых забил 50 мячей и сделал 14 результативных передач.