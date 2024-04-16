Роналду дисквалифицируют в Саудовской Аравии на два матча
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.
Роналду был удален в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2). На 86-й минуте матча португалец получил красную карточку за толчок локтем в лицо соперника. После удаления Роналду замахнулся на арбитра, а затем аплодируя покинул поле.
По информации источника, дисциплинарный комитет Саудовской федерации футбола принял решение о дисквалификации Роналду на два матча. На заседании комитета португалец заявил, что считает свое удаление незаслуженным. Таким образом, Роналду пропустит две ближайших встречи чемпионата Саудовской Аравии — домашнюю против «Аль-Фейхи» и выездную против «Аль-Халиджа».
Это первое удаление Роналду с момента его перехода в «Аль-Наср». 39-летний нападающий провел за саудовский клуб 56 матчей, в которых забил 50 мячей и сделал 14 результативных передач.
«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.