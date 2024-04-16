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19:02 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: В Леверкузене хотят переименовать улицу в честь Хаби Алонсо

Испанский специалист привел «Байер» к первой победе в чемпионате Германии за 120-летнюю историю клуба.

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает Der Spiegel, власти Леверкузена хотят переименовать одну из улиц рядом с футбольным стадионом в честь главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

В настоящее время администрация города «изучает требования к официальному присвоению имени». Однако газета Rheinische Post отмечает, что существует постановление городского совета, которое не позволяет называть улицы Леверкузена в честь людей. Поэтому для изменений необходимо новое постановление. Власти города сообщили, что Алонсо, а также спортивный директор Симон Рольфес, гендиректор Фернандо Карро и председатель комитета акционеров клуба Вернер Веннинг станут почетными гражданами Леверкузена.

14 апреля в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» со счетом 5:0 разгромил «Вердер» и за пять туров до конца сезона обеспечил себе победу в чемпионате Германии — идущая на втором месте «Бавария» отстает от команды Хаби Алонсо на 16 очков.

Беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах достигла 43 матчей. В последний раз команда Хаби Алонсо проиграл «Бохуму» со счётом 0:4 27 мая 2023 года в заключительном туре Бундеслиги сезона-2022/23. Леверкузенцы повторили рекордную беспроигрышную серию в истории команд топ-5 лиг. Ранее на протяжении 43 матчей в 2011—2012 годах не проигрывал туринский «Ювентус».

42-летний Хаби Алонсо тренирует с октября 2022 года. До этого он работал тренером юношеской команды «Реала» до 14 лет и возглавлял резервную команду клуба «Реал Сосьедад». Во время карьеры футболиста испанец выступал за такие клубы как «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Бавария». В составе английского клуба и «Реала» побеждал в Лиге Чемпионов, а вместе со сборной Испании становился чемпионом мира 2010 года и Европы (дважды — в 2008 и 2012 годах).

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