Холанд стал инвестором компании по производству резинок для волос

Как сообщает Daily Mail, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вложился в компанию, которая занимается производством резинок для волос. Один из лучших форвардов мирового футбола стал миноритарным инвестором норвежского бренда Bon Dep. Известно, что Холанд использует резинку под названием Kknekki.

«Я горжусь тем, что стал акционером Bon Dep. Kknekki уже много лет является моей любимой резинкой для волос, и она, несомненно, лучшая в мире», — приводит слова футболиста источник.

Bon Dep планирует удвоить свой текущий годовой оборот, эквивалентный 7 миллионов фунтов стерлингов, и надеется, что более активное участие Холанда может стимулировать дальнейшие продажи аксессуаров.