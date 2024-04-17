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13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Холанд стал инвестором компании по производству резинок для волос

Доходы норвежской компании Bon Dep начали расти после того, Эрлинг Холанд начал использовать ее продукцию.

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Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вложился в компанию, которая занимается производством резинок для волос. Один из лучших форвардов мирового футбола стал миноритарным инвестором норвежского бренда Bon Dep. Известно, что Холанд использует резинку под названием Kknekki.

«Я горжусь тем, что стал акционером Bon Dep. Kknekki уже много лет является моей любимой резинкой для волос, и она, несомненно, лучшая в мире», — приводит слова футболиста источник.

Bon Dep планирует удвоить свой текущий годовой оборот, эквивалентный 7 миллионов фунтов стерлингов, и надеется, что более активное участие Холанда может стимулировать дальнейшие продажи аксессуаров.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В своем первом сезоне за новый клуб норвежский нападающий установил рекорд Английской Премьер-лиги по голам за сезон — 36. В нынешнем сезоне норвежец тоже возглавляет гонку бомбардиров — у него и игрока «Челси» Коула Палмера по 20 забитых мячей за 6 игр до окончания чемпионата.

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