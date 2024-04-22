Энди Коул и Джон Терри включены в Зал славы АПЛ

Энди Коула и Терри выбрали голосованием болельщиков из числа 15 претендентов. Оба футболиста по пять раз выигрывали чемпионат Англии. Энди Коул также становился лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне‑1993/94. Помимо «МЮ» Коул выступал за «Арсенал», «Ньюкасл», «Манчестер Сити», «Блэкберн», «Фулхэм», «Портсмут», «Бирмингем Сити», «Сандерленд», «Бернли» и «Ноттингем Форест». Терри играл за «Челси» с 1998 по 2017 год.