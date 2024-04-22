Энди Коул и Джон Терри включены в Зал славы АПЛ
Первым игроком, пополнившим Зал славы английской Премьер-лиги в 2024 году, стал экс-защитник «Арсенала», «Челси» и сборной Англии Эшли Коул.
Первым игроком, пополнившим Зал славы английской Премьер-лиги в 2024 году, стал экс-защитник «Арсенала», «Челси» и сборной Англии Эшли Коул.
Как сообщает пресс-служба турнира, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул и экс-защитник «Челси» Джон Терри включены в Зал славы английской Премьер-лиги.
Энди Коула и Терри выбрали голосованием болельщиков из числа 15 претендентов. Оба футболиста по пять раз выигрывали чемпионат Англии. Энди Коул также становился лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне‑1993/94. Помимо «МЮ» Коул выступал за «Арсенал», «Ньюкасл», «Манчестер Сити», «Блэкберн», «Фулхэм», «Портсмут», «Бирмингем Сити», «Сандерленд», «Бернли» и «Ноттингем Форест». Терри играл за «Челси» с 1998 по 2017 год.
В числе претендентов на включение в Зал славы были: Сол Кэмпбелл, Майкл Каррик, Энди Коул, Джермейн Дефо, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Давид Сильва, Джон Терри, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар, Неманья Видич.
Зал славы АПЛ был открыт в 2021 году, первыми футболистами, удостоенными чести включения, стали Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Тьерри Анри, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Алан Ширер.