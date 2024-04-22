«Барселона» готова запросить переигровку матча с «Реалом»

«Мы понимаем, с какими трудностями сталкиваются судьи, но именно для этого существуют такие инструменты, как ВАР, которые должны помочь соревнованиям быть более справедливыми, а не наоборот. Вчера было несколько спорных инцидентов, но среди всех них есть один, который имеет решающее значение и может изменить результат игры. Я имею в виду удар Ламина.



Как клуб, мы хотим быть уверены в том, что произошло, и именно по этой причине “Барселона” немедленно обратится в технический комитет по судейству Королевской испанской футбольной федерации с просьбой собрать полный набор видеозаписей и аудиозаписей этого инцидента.



Если после анализа этой документации клуб поймет, что при рассмотрении инцидента была допущена ошибка, мы примем все возможные меры, чтобы исправить ситуацию, не исключая, разумеется, любые необходимые юридические действия. Если подтвердится, что это был гол, мы будем двигаться дальше и не станем отказываться от требования переиграть матч, как это произошло в другой игре в Европе из-за ошибки ВАР.



Наконец, я хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на наше внимание к этому инциденту, мы не согласны и с другими, которые произошли во время игры и которые могли быть рассмотрены с помощью ВАР», — сказано в заявлении Лапорты.