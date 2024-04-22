«Барселона» готова запросить переигровку матча с «Реалом»
Президент «Барселона» Жоан Лапорта заявил, что они могут запросить переигровку матча 32-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:3). Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Президент «Барселона» Жоан Лапорта заявил, что они могут запросить переигровку матча 32-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:3). Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.
На 28-й минуте встречи при счете 1:1 случился спорный эпизод, когда полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал удачно подставил ногу под мяч после подачи с углового. Вратарь «Реала» Андрей Лунин остановил мяч, практически полностью находясь полностью за линией ворот, после чего немедленно вывел его в поле.
Определить был ли гол в этой ситуации было весьма непросто, так как в Ла Лиге не используется автоматическая система определения гола, а видеоповторы с телевизионных камер не давали четкого понимания. Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо после нескольких минут консультаций с судьей на ВАР принял решение, что гола в данной ситуации не было.
«Мы понимаем, с какими трудностями сталкиваются судьи, но именно для этого существуют такие инструменты, как ВАР, которые должны помочь соревнованиям быть более справедливыми, а не наоборот. Вчера было несколько спорных инцидентов, но среди всех них есть один, который имеет решающее значение и может изменить результат игры. Я имею в виду удар Ламина.
Как клуб, мы хотим быть уверены в том, что произошло, и именно по этой причине “Барселона” немедленно обратится в технический комитет по судейству Королевской испанской футбольной федерации с просьбой собрать полный набор видеозаписей и аудиозаписей этого инцидента.
Если после анализа этой документации клуб поймет, что при рассмотрении инцидента была допущена ошибка, мы примем все возможные меры, чтобы исправить ситуацию, не исключая, разумеется, любые необходимые юридические действия. Если подтвердится, что это был гол, мы будем двигаться дальше и не станем отказываться от требования переиграть матч, как это произошло в другой игре в Европе из-за ошибки ВАР.
Наконец, я хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на наше внимание к этому инциденту, мы не согласны и с другими, которые произошли во время игры и которые могли быть рассмотрены с помощью ВАР», — сказано в заявлении Лапорты.
«Барселона» вела в счете до 73-й минуты, после чего пропустил два мяча и потерпела четвертое поражение в «Эль-Классико» подряд. Отставание каталонцев от «Реала» в турнирной таблице Ла Лиги выросло до 11 очков.