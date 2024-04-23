«Кардифф» требует от «Нанта» 122 млн евро за погибшего футболиста

Клубы продолжают разбирательство по делу нападающего Эмилиано Салы, который в январе 2019 года был куплен «Кардиффом» у «Нанта» за рекордные 17 млн евро. Спустя два дня после официального перехода Сала погиб в результате крушения частного самолета над Ла-Маншем. Аргентинец летел из Франции в Великобританию, чтобы завершить трансфер в валлийский клуб.

В «Кардиффе» считают, что переход Салы позволил бы им сохранить место в АПЛ в сезоне-2018/19. Руководство валлийского клуба обратилось в компанию Analytics FC, которая провела специальное исследование. Согласно его результатам, если бы нападающий сыграл за «Кардифф» 60% матчей, то клуб остался бы в элитном дивизионе с вероятностью 54,2%. На основе этого исследования валиийцы хотят, чтобы «Нант» возместил им весь ущерб, связанный с вылетом из АПЛ.

Общая сумма иска составляет 122,2 млн евро: в 52,9 млн была оценена потеря доходов из-за вылета в Чемпионшип, в 67,3 млн было оценено снижение рыночной стоимости клуба, еще 2 млн клуб хочет получить за «репутационный ущерб». «Нант», в свою очередь, подал ответный иск за «моральный ущерб».