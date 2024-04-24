Почеттино: С такой игрой «Челси» не заслуживает играть в еврокубках

«После игры мы чувствуем разочарование. Сложно говорить о наших целях. Если будем играть так же, как в субботу с “Манчестер Сити”, то это хорошо. Если же будем играть так же, как сегодня, то мы не заслуживаем выступать в Европе.



Команда начинала каждый тайм с пониженной энергией, а когда пропустили третий гол, “Арсеналу” стало очень легко. Как и в матче с “Манчестер Сити”, мы создавали моменты, но не проявили хладнокровие. Неприятно видеть, как твоя команда играет подобным образом», — приводит слова Почеттино Daily Mail.