Почеттино: С такой игрой «Челси» не заслуживает играть в еврокубках
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино эмоционально отреагировал на разгром от «Арсенала» в матче 29-го тура АПЛ (0:5).
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино эмоционально отреагировал на разгром от «Арсенала» в матче 29-го тура АПЛ (0:5).
Вчера, 23 апреля, «Челси» уступил в лондонском дерби «Арсеналу» со счетом 0:5. «Синие» потерпели самое крупное поражение в 117-летней истории противостояний с «Арсеналом», а также прервали 8-матчевую беспроигрышную серию в АПЛ.
«После игры мы чувствуем разочарование. Сложно говорить о наших целях. Если будем играть так же, как в субботу с “Манчестер Сити”, то это хорошо. Если же будем играть так же, как сегодня, то мы не заслуживаем выступать в Европе.
Команда начинала каждый тайм с пониженной энергией, а когда пропустили третий гол, “Арсеналу” стало очень легко. Как и в матче с “Манчестер Сити”, мы создавали моменты, но не проявили хладнокровие. Неприятно видеть, как твоя команда играет подобным образом», — приводит слова Почеттино Daily Mail.
В текущем сезоне у «Челси» уже 57 пропущенных мячей в чемпионате Англии, что является клубным антирекордом. Ранее максимальное количество пропущенных мячей было 55, в сезонах-1994/95 и 1996/97.
«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ с 47 очками.