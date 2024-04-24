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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Почеттино: С такой игрой «Челси» не заслуживает играть в еврокубках

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино эмоционально отреагировал на разгром от «Арсенала» в матче 29-го тура АПЛ (0:5).

Арсенал
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Вчера, 23 апреля, «Челси» уступил в лондонском дерби «Арсеналу» со счетом 0:5. «Синие» потерпели самое крупное поражение в 117-летней истории противостояний с «Арсеналом», а также прервали 8-матчевую беспроигрышную серию в АПЛ.

«После игры мы чувствуем разочарование. Сложно говорить о наших целях. Если будем играть так же, как в субботу с “Манчестер Сити”, то это хорошо. Если же будем играть так же, как сегодня, то мы не заслуживаем выступать в Европе.

Команда начинала каждый тайм с пониженной энергией, а когда пропустили третий гол, “Арсеналу” стало очень легко. Как и в матче с “Манчестер Сити”, мы создавали моменты, но не проявили хладнокровие. Неприятно видеть, как твоя команда играет подобным образом», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

В текущем сезоне у «Челси» уже 57 пропущенных мячей в чемпионате Англии, что является клубным антирекордом. Ранее максимальное количество пропущенных мячей было 55, в сезонах-1994/95 и 1996/97.

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ с 47 очками.

Во время загрузки произошла ошибка.
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