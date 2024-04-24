«Челси» установил клубный антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ

Накануне подопечные Маурисио Почеттино потерпели разгромное поражения от «Арсенала» (0:5) и довели общее количество пропущенных мячей в чемпионате до 57. «Синие» превзошли свой худший результат в АПЛ (55), который был установлен в сезоне-1994/95 и повторен в сезоне-1996/97. При этом «Челси» предстоит сыграть в текущем розыгрыше АПЛ еще шесть матчей. Прошлый чемпионат лондонцы завершили с показателем 47 пропущенных мячей.