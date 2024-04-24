«Челси» установил клубный антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ
Лондонский «Челси» установил клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей за сезон в АПЛ.
Лондонский «Челси» установил клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей за сезон в АПЛ.
Накануне подопечные Маурисио Почеттино потерпели разгромное поражения от «Арсенала» (0:5) и довели общее количество пропущенных мячей в чемпионате до 57. «Синие» превзошли свой худший результат в АПЛ (55), который был установлен в сезоне-1994/95 и повторен в сезоне-1996/97. При этом «Челси» предстоит сыграть в текущем розыгрыше АПЛ еще шесть матчей. Прошлый чемпионат лондонцы завершили с показателем 47 пропущенных мячей.
Наибольшее количество мячей в своей истории «Челси» пропустил в чемпионате Англии в сезоне-1960/61. Тогда за 42 матча соперники поразили их ворота ровно 100 раз.
«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Почеттино отправится в гости к «Астон Вилле». Встреча пройдет в субботу, 27 апреля.