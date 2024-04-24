Текущие события
Футбол. Первая лига
12:00
СКА-Хабаровск
Родина
Футбол. Премьер-лига
16:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Черноморец
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Кубань
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
Торпедо
Футбол. Первая лига
17:30
Акрон
Ленинградец
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Шинник
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Енисей
Футбол. Премьер-лига
18:15
Пари Нижний Новгород
Локомотив
Футбол. Первая лига
19:00
Химки
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
19:30
Динамо Мх
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Лорьян
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Рубин
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Балтика
Футбол. Зарубежный
21:45
Вулверхэмптон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
23.04
Арсенал
Челси
50
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
23.04
Арсенал
Челси
50
21.04
Фулхэм
Ливерпуль
13
21.04
Астон Вилла
Борнмут
31
21.04
Кристал Пэлас
Вест Хэм
52
21.04
Эвертон
Ноттингем Форест
20
20.04
Вулверхэмптон
Арсенал
02
20.04
Лутон Таун
Брентфорд
15
20.04
Шеффилд Юнайтед
Бернли
14
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» установил клубный антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ

Лондонский «Челси» установил клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей за сезон в АПЛ.

Челси
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Накануне подопечные Маурисио Почеттино потерпели разгромное поражения от «Арсенала» (0:5) и довели общее количество пропущенных мячей в чемпионате до 57. «Синие» превзошли свой худший результат в АПЛ (55), который был установлен в сезоне-1994/95 и повторен в сезоне-1996/97. При этом «Челси» предстоит сыграть в текущем розыгрыше АПЛ еще шесть матчей. Прошлый чемпионат лондонцы завершили с показателем 47 пропущенных мячей.

Наибольшее количество мячей в своей истории «Челси» пропустил в чемпионате Англии в сезоне-1960/61. Тогда за 42 матча соперники поразили их ворота ровно 100 раз.

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Почеттино отправится в гости к «Астон Вилле». Встреча пройдет в субботу, 27 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Арсенал
5:0
Первый тайм: 1:0
Челси
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь