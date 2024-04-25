В АПЛ побит рекорд по пропущенным голам за сезон

В матче 29-го тура команда Пола Хекингботтома на выезде уступила «Манчестер Юнайтед» (2:4). После этого поражение количество пропущенных голов у «Шеффилда» в текущем розыгрыше АПЛ достигло 92, что является худшим показателем в истории турнира для 38-матчевых сезонов (с сезона-1995/96). Ранее антирекорд АПЛ принадлежал «Дерби Каунти», который в сезоне-2007/08 пропустили 89 мячей.

До окончания чемпионата «Шеффилду» осталось провести еще четыре матча. Команда может побить рекорд АПЛ для 42-матчевых сезонов, который в сезоне-1993/94 установил «Суиндон Таун» (100). Для этого «клинкам» достаточно пропустить еще девять мячей.

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Хекингботтома имеют в активе всего 16 очков, отставая от спасительной зоны на 10 баллов. В оставшихся турах команде предстоит сыграть с «Ньюкаслом», «Ноттингем Форрест», «Эвертоном» и «Тоттенхэмом».