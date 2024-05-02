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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Ральф Рангник отказался возглавить «Баварию»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник отказался возглавить «Баварию». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Переговоры с 65-летним специалистом велись на протяжении последних недель. «Бавария» с оптимизмом смотрела на их исход и планировала объявить о назначении Рангника до конца этой недели, однако после последнего раунда обсуждений он принял окончательное решение остаться в сборной Австрии.

Таким образом, «Бавария» не смогла договориться с третьим по счету тренером. Ранее мюнхенцы получили отказ от главного тренера «Байера» Хаби Алонсо и главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана.

Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании сезона. Вместе с ним мюнхенцы впервые с 2013 года упустили чемпионский титул в Германии.

В июле 2021 года Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию «Локомотива». В ноябре того же года он покинул московский клуб и стал временным главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Рангник возглавил сборную Австрии летом 2022 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала 12 побед при трех ничьих и пяти поражениях. Его контракт с австрийской федерацией футбола действует до лета 2026 года.

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