Ральф Рангник отказался возглавить «Баварию»

Переговоры с 65-летним специалистом велись на протяжении последних недель. «Бавария» с оптимизмом смотрела на их исход и планировала объявить о назначении Рангника до конца этой недели, однако после последнего раунда обсуждений он принял окончательное решение остаться в сборной Австрии.

Таким образом, «Бавария» не смогла договориться с третьим по счету тренером. Ранее мюнхенцы получили отказ от главного тренера «Байера» Хаби Алонсо и главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана.

Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании сезона. Вместе с ним мюнхенцы впервые с 2013 года упустили чемпионский титул в Германии.

В июле 2021 года Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию «Локомотива». В ноябре того же года он покинул московский клуб и стал временным главным тренером «Манчестер Юнайтед».