Ральф Рангник отказался возглавить «Баварию»
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник отказался возглавить «Баварию». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник отказался возглавить «Баварию». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Переговоры с 65-летним специалистом велись на протяжении последних недель. «Бавария» с оптимизмом смотрела на их исход и планировала объявить о назначении Рангника до конца этой недели, однако после последнего раунда обсуждений он принял окончательное решение остаться в сборной Австрии.
Таким образом, «Бавария» не смогла договориться с третьим по счету тренером. Ранее мюнхенцы получили отказ от главного тренера «Байера» Хаби Алонсо и главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана.
Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании сезона. Вместе с ним мюнхенцы впервые с 2013 года упустили чемпионский титул в Германии.
В июле 2021 года Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию «Локомотива». В ноябре того же года он покинул московский клуб и стал временным главным тренером «Манчестер Юнайтед».
Рангник возглавил сборную Австрии летом 2022 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала 12 побед при трех ничьих и пяти поражениях. Его контракт с австрийской федерацией футбола действует до лета 2026 года.