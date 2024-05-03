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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе из клуба Марко Ройса

Капитан «Боруссии» Марко Ройс, играющий в Дортмунде с 2012 года, летом покинет клуб.

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила об уходе 34-летнего полузащитника Марко Ройса по окончании нынешнего сезона.

«Летом закончится необычная эпоха. Дортмундская “Боруссия” и ее многолетний капитан Марко Ройс пришли к обоюдному согласию не продлевать контракт игрока, который истекает в конце сезона», — говорится в заявлении пресс-службы немецкого клуба.

Марко Ройс сыграл за «Боруссию» в 424 матчах во всех турнирах, в которых отметился 168 голами и 128 результативными передачами. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны. Ройс провел 48 матчей в составе сборной Германии, в которых забил 15 мячей. Из-за травм пропустил большое количество крупных турниров сборных, в частности, победный для Германии чемпионат мира 2014 года в Бразилии.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ройса в 7 миллионов евро.

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