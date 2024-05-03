Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе из клуба Марко Ройса

«Летом закончится необычная эпоха. Дортмундская “Боруссия” и ее многолетний капитан Марко Ройс пришли к обоюдному согласию не продлевать контракт игрока, который истекает в конце сезона», — говорится в заявлении пресс-службы немецкого клуба.

Марко Ройс сыграл за «Боруссию» в 424 матчах во всех турнирах, в которых отметился 168 голами и 128 результативными передачами. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны. Ройс провел 48 матчей в составе сборной Германии, в которых забил 15 мячей. Из-за травм пропустил большое количество крупных турниров сборных, в частности, победный для Германии чемпионат мира 2014 года в Бразилии.