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19:21 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Челси» интересуется еще одним игроком сборной Украины

С января 2023 года за лондонский клуб выступает Михаил Мудрик.

Челси
Украина
ШахтерЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Как сообщает Daily Mail, полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков в скором времени может перейти в «Челси». По данным источника, «синие» уже начали вести переговоры с представителями украинского футболиста.

Контракт Георгия с «Шахтером» действует до 2028 года. В соглашении игрока с клубом указана сумма отступных в размере 125 миллионов фунтов, однако ожидается, что клубы смогут договориться о более низкой сумме. Сумма трансфера оценивается в 65 миллионов фунтов. Ранее интерес к украинцу также проявляли «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Ювентус».

Футболист дружит с Михаилом Мудриком. Судаков шутит, что его бывший партнер по команде скучает по нему в Лондоне. В январе 2023 года «Челси» приобрел Мудрика у «Шахтера» за 100 миллионов евро с учетом бонусов.

В сезоне-2023/24 21-летний Судаков провел за «Шахтер» 33 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 6 передач. За сборную Украины полузащитник забил один мяч в 14 играх.

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