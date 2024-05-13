«Реал» выплатит Мбаппе 100 млн евро в качестве подписного бонуса

По информации источника, подписной бонус 25-летнего француза превысит 100 млн евро. Отмечается, что эта сумма будет выплачиваться в течение пяти лет.

На прошлой неделе Мбаппе официально объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен» по окончании нынешнего сезона. Ожидается, что лучший бомбардир в истории парижан продолжит карьеру в «Реале» и станет самым высокооплачиваемым игроком мадридского клуба.

Мбаппе перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году за 180 млн евро. За семь лет в Париже он провел за клуб 307 матчей, в которых забил 255 мячей и сделал 108 голевых передач.

Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги. В сезоне-2019/20 он помог парижанам выйти в финал Лиги чемпионов, где они уступили «Баварии» (0:1).