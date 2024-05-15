Тен Хаг — о возможной отставке: Болельщики «МЮ» поддерживают меня

«Сделаю ли я круг почета в последнем домашнем матче? Это не то, что я чувствую и как вижу ситуацию. Нет, я не собираюсь делать круг почета для болельщиков. Болельщики всегда поддерживают команду меня, как в домашних, так и в гостевых матчах. Кроме того, многие подходят ко мне на улицах. Может, это просто вежливость, но я почти никогда не получаю от них негативной реакции. Ведь болельщики понимают, что клуб находится в переходном периоде, осознают, с какими огромными проблемами нам пришлось столкнуться, особенно с игроками на ключевых позициях», — приводит слова тен Хага Mirror.