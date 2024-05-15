Тен Хаг — о возможной отставке: Болельщики «МЮ» поддерживают меня
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что не предчувствует отставку по окончании сезона.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что не предчувствует отставку по окончании сезона.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о том, что его могут отправить в отставку в ближайшее время.
«Сделаю ли я круг почета в последнем домашнем матче? Это не то, что я чувствую и как вижу ситуацию. Нет, я не собираюсь делать круг почета для болельщиков. Болельщики всегда поддерживают команду меня, как в домашних, так и в гостевых матчах. Кроме того, многие подходят ко мне на улицах. Может, это просто вежливость, но я почти никогда не получаю от них негативной реакции. Ведь болельщики понимают, что клуб находится в переходном периоде, осознают, с какими огромными проблемами нам пришлось столкнуться, особенно с игроками на ключевых позициях», — приводит слова тен Хага Mirror.
15 мая «МЮ» проведет заключительный домашний матч сезона — против «Ньюкасла», в перенесенной игре 34-го тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В последнем туре команду Тен Хага ожидает выездной матч против «Брайтона». 25 мая «Манчестер Юнайтед» сыграет в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити» на лондонском стадионе «Уэмбли». В случае победы в финале «МЮ» может обеспечить себе участие в еврокубках — групповом этапе Лиги Европы.
53-летний Эрик Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с июня 2022 года. В минувшем сезоне АПЛ команда финишировала на третьем месте, также тен Хаг привел манкунианцев к победе в Кубке английской лиги в 2023. Ранее Тен Хаг тренировал такие клубы как «Гоу Эхед Иглз», фарм-клуб мюнхенского клуба «Бавария II», «Утрехт» и «Аякс». Амстердамцы под его руководством трижды выигрывали чемпионат Нидерландов, а также впервые за более чем 20 лет вышли в полуфинал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19).