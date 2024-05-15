Многолетний ассистент Клоппа возглавит «Ред Булл Зальцбург»

Источник: https://www.liverpoolfc.com/

Официальный сайт «Ливерпуля» объявил о том, что с нового сезона Пепейн Лейндерс возглавит «Зальцбург».

«Сегодня днем нидерландец был объявлен новым тренером клуба австрийской Бундеслиги. Он перейдет в “РБ Зальцбург” после того, как покинет “красных” в конце сезона-2023/2024. В “Зальцбурге” к нему присоединится Витор Матош, который станет помощником главного тренера после четырех с половиной лет работы тренером в “Ливерпуле”, — написано в заявлении английского клуба.

«Я очень горжусь тем, что стал новым главным тренером “Ред Булл Зальцбург”. Для меня это настоящая привилегия. После “ПСВ Эйндховен”, “Порту” и “Ливерпуля” я перехожу в другой невероятный клуб с действительно хорошей структурой и особым вниманием к развитию молодежи», — заявил Лейндерс.

Лейндерс начал тренерскую работу в академии ПСВ (Эйндховен), затем работал ассистентом главного тренера «Порту» и «Ливерпуля» времен Брендана Роджерса, недолгое время возглавлял нидерландский НЕК, после чего вошел в тренерский штаб Юргена Клоппа. Немецкий тренер в январе объявил о том, что по окончании сезона-2023/24 покинет пост главного тренера «Ливерпуля», который занимал с 2015 года. В этом сезоне Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» останется третьим в турнирной таблице.

«Ред Булл Зальцбург» неизменно побеждал в чемпионате Австрии с сезона-2013/14, однако в этом сезоне рискует остаться без титула. За один тур до финиша сезона с отрывом в два очка лидирует «Штурм». В нынешнем сезоне команду из Зальцбурга возглавлял Герхард Штрубер, который в апреле был отправлен в отставку. В данный момент временно исполняет обязанности тренера «Зальцбурга» немец Онур Чинел.