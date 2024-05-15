«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил серию без поражений до 13 матчей
Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу в матче 12-го тура чемпионата Китая.
Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу в матче 12-го тура чемпионата Китая.
В матче 12-го тура китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» на домашнем стадионе обыграл «Циндао Хайню» со счетом 2:0. Эта победа стала для команды Леонида Слуцкого 13-м матчем без поражений.
В турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занимает первое место с 30 очками. На втором месте идет «Шанхай Порт», отставая от лидера на шесть очков. Тройку замыкает «Бэйцзин Гоань», в активе команды также 24 очка.
Ранее Леонид Слуцкий дважды был признан тренером месяца, в марте и апреле.
Слуцкий уже успел завоевать командой один трофей — Суперкубок страны. Тогда в дерби удалось победить главного соперника — «Шанхай Порт».
27 декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении россиянина на пост главного тренера команды. До того последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который специалист возглавлял с 2019 по 2022 год. 52-летний Слуцкий ранее тренировал такие клубы как «Уралан», «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и «Витесс» из Нидерландов. С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России.