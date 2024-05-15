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17:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил серию без поражений до 13 матчей

Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу в матче 12-го тура чемпионата Китая.

Источник: Соцсети

В матче 12-го тура китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» на домашнем стадионе обыграл «Циндао Хайню» со счетом 2:0. Эта победа стала для команды Леонида Слуцкого 13-м матчем без поражений.

В турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занимает первое место с 30 очками. На втором месте идет «Шанхай Порт», отставая от лидера на шесть очков. Тройку замыкает «Бэйцзин Гоань», в активе команды также 24 очка.

Ранее Леонид Слуцкий дважды был признан тренером месяца, в марте и апреле.

Слуцкий уже успел завоевать командой один трофей — Суперкубок страны. Тогда в дерби удалось победить главного соперника — «Шанхай Порт».

27 декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении россиянина на пост главного тренера команды. До того последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который специалист возглавлял с 2019 по 2022 год. 52-летний Слуцкий ранее тренировал такие клубы как «Уралан», «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и «Витесс» из Нидерландов. С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России.

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