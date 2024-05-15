«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил серию без поражений до 13 матчей

Источник: Соцсети

В матче 12-го тура китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа» на домашнем стадионе обыграл «Циндао Хайню» со счетом 2:0. Эта победа стала для команды Леонида Слуцкого 13-м матчем без поражений.

В турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занимает первое место с 30 очками. На втором месте идет «Шанхай Порт», отставая от лидера на шесть очков. Тройку замыкает «Бэйцзин Гоань», в активе команды также 24 очка.

Ранее Леонид Слуцкий дважды был признан тренером месяца, в марте и апреле.

Слуцкий уже успел завоевать командой один трофей — Суперкубок страны. Тогда в дерби удалось победить главного соперника — «Шанхай Порт».