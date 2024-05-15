Клопп готовится к расставанию с «Ливерпулем» на пустом «Энфилде»
19 мая Юрген Клопп проведет свой последний матч на посту главного тренера «Ливерпуля».
19 мая Юрген Клопп проведет свой последний матч на посту главного тренера «Ливерпуля».
Немецкий тренер готовится к своему последнему матчу во главе «Ливерпуля». Накануне прощания с фанатами Клопп решил наедине погулять по «Энфилду».
В январе тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил о том, что покидает команду, которую тренировал с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионами Англии, дважды завоевывали Кубок английской лиги, а также выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.
19 мая «Ливерпуль» проведет свой последний матч в этом сезоне. В рамках последнего тура Английской Премьер-лиги «красные» сыграют с «Вулверхэмптоном». Эта игра уже не имеет турнирного значения. «Ливерпуль» досрочно гарантировал себе третью строчку, которая позволит клубу вернуться в Лигу чемпионов. Кроме того, команда в этом сезоне одержала победу в Кубке английской лиги.
Согласно данным СМИ, новым главным тренером «Ливерпуля» станет наставник «Фейенорда» Арне Слот или главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим, который в этом сезоне привел команду к победе в чемпионате Португалии.