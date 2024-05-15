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18:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп готовится к расставанию с «Ливерпулем» на пустом «Энфилде»

19 мая Юрген Клопп проведет свой последний матч на посту главного тренера «Ливерпуля».

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь

Немецкий тренер готовится к своему последнему матчу во главе «Ливерпуля». Накануне прощания с фанатами Клопп решил наедине погулять по «Энфилду».

В январе тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил о том, что покидает команду, которую тренировал с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионами Англии, дважды завоевывали Кубок английской лиги, а также выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

19 мая «Ливерпуль» проведет свой последний матч в этом сезоне. В рамках последнего тура Английской Премьер-лиги «красные» сыграют с «Вулверхэмптоном». Эта игра уже не имеет турнирного значения. «Ливерпуль» досрочно гарантировал себе третью строчку, которая позволит клубу вернуться в Лигу чемпионов. Кроме того, команда в этом сезоне одержала победу в Кубке английской лиги.

Согласно данным СМИ, новым главным тренером «Ливерпуля» станет наставник «Фейенорда» Арне Слот или главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим, который в этом сезоне привел команду к победе в чемпионате Португалии.

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