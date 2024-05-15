Клопп готовится к расставанию с «Ливерпулем» на пустом «Энфилде»

Немецкий тренер готовится к своему последнему матчу во главе «Ливерпуля». Накануне прощания с фанатами Клопп решил наедине погулять по «Энфилду».

В январе тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил о том, что покидает команду, которую тренировал с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионами Англии, дважды завоевывали Кубок английской лиги, а также выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

19 мая «Ливерпуль» проведет свой последний матч в этом сезоне. В рамках последнего тура Английской Премьер-лиги «красные» сыграют с «Вулверхэмптоном». Эта игра уже не имеет турнирного значения. «Ливерпуль» досрочно гарантировал себе третью строчку, которая позволит клубу вернуться в Лигу чемпионов. Кроме того, команда в этом сезоне одержала победу в Кубке английской лиги.