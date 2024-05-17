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09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, при каких условиях Тухель останется в «Баварии»

Для того чтобы Томас Тухель остался на посту главного тренера «Баварии», должны быть выполнены два условия, сообщает журналист Фабрицио Романо в одной из соцсетей.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как утверждает источник, первое условие состоит в том, что Тухель хочет оказывать влияние на трансферную политику мюнхенской «Баварии». Главный тренер намерен самостоятельно определять, каких футболистов нужно продать, а каких приобрести. Второе условие заключается в необходимости пролонгации с 50-летним Тухелем трудового соглашения. Действующий контракт немецкого специалиста заканчивается летом 2025 года.

Если эти условия не будут выполнены Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что часть руководства «Баварии» смотрит положительно на то, чтобы Тухель продолжил работу в мюнхенском клубе. Сообщалось, что некоторые лидеры команды также выступили за сохранение его на посту главного тренера «Баварии».

В феврале было официально объявлено, что Тухель покинет «Баварию» ближайшим летом. Он возглавил клуб в марте 2023 года. Под руководством специалиста мюнхенцы впервые с 2013 года упустили чемпионский титул в Германии. Также «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов и из Кубка Германии, оставшись без трофеев впервые за 12 лет.

Бавария
2:0
Первый тайм: 2:0
Вольфсбург
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