Стало известно, при каких условиях Тухель останется в «Баварии»
Для того чтобы Томас Тухель остался на посту главного тренера «Баварии», должны быть выполнены два условия, сообщает журналист Фабрицио Романо в одной из соцсетей.
Для того чтобы Томас Тухель остался на посту главного тренера «Баварии», должны быть выполнены два условия, сообщает журналист Фабрицио Романо в одной из соцсетей.
Как утверждает источник, первое условие состоит в том, что Тухель хочет оказывать влияние на трансферную политику мюнхенской «Баварии». Главный тренер намерен самостоятельно определять, каких футболистов нужно продать, а каких приобрести. Второе условие заключается в необходимости пролонгации с 50-летним Тухелем трудового соглашения. Действующий контракт немецкого специалиста заканчивается летом 2025 года.
Если эти условия не будут выполнены Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что часть руководства «Баварии» смотрит положительно на то, чтобы Тухель продолжил работу в мюнхенском клубе. Сообщалось, что некоторые лидеры команды также выступили за сохранение его на посту главного тренера «Баварии».
В феврале было официально объявлено, что Тухель покинет «Баварию» ближайшим летом. Он возглавил клуб в марте 2023 года. Под руководством специалиста мюнхенцы впервые с 2013 года упустили чемпионский титул в Германии. Также «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов и из Кубка Германии, оставшись без трофеев впервые за 12 лет.