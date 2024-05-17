Стало известно, при каких условиях Тухель останется в «Баварии»

Как утверждает источник, первое условие состоит в том, что Тухель хочет оказывать влияние на трансферную политику мюнхенской «Баварии». Главный тренер намерен самостоятельно определять, каких футболистов нужно продать, а каких приобрести. Второе условие заключается в необходимости пролонгации с 50-летним Тухелем трудового соглашения. Действующий контракт немецкого специалиста заканчивается летом 2025 года.

Если эти условия не будут выполнены Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что часть руководства «Баварии» смотрит положительно на то, чтобы Тухель продолжил работу в мюнхенском клубе. Сообщалось, что некоторые лидеры команды также выступили за сохранение его на посту главного тренера «Баварии».