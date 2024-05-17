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12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Жоэль Матип и Тьяго Алькантара покидают «Ливерпуль»

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о том, что защитник Жоэль Матип и полузащитник Тьяго Алькантара покинут клуб после завершения текущего сезона.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Оба игрока ближайшим летом станут свободными агентами.

32-летний Матип выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. За восемь сезонов в составе мерсисайдцев камерунец провел 201 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Он выиграл с «Ливерпулем» АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В этом сезоне Матип провел 14 матчей. В начале декабря он порвал крестообразные связки колена и с тех пор больше не появлялся на поле.

33-летний Алькантара выступал за мерсисайдцев с 2020 года. На его счету 98 матчей, в которых он забил три мяча и отдал шесть результативных передач. С «Ливерпулем» испанец выиграл Кубок лиги, а также Кубок и Суперкубок Англии.

В конце прошлого сезона Алькантара перенес операцию в связи с травмой бедра, восстановление от которой заняло более девяти месяцев. В феврале он вышел на замену в концовке матча с «Арсеналом» (1:3), но проведя на поле всего пять минут снова получил травму и выбыл из строя на долгий срок.

Ближайшим летом «Ливерпуль» также покинет главный тренер Юрген Клопп, который возглавлял команду с октября 2015 года. Его место должен занять главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот.

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