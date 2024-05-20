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10:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола эмоционально отреагировал на уход Клоппа

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не смог сдержать эмоций на пресс-конференции после вопроса об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Манчестер Сити
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Я буду очень по нему скучать. Юрген Клопп был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренера. Мы невероятно уважаем друг друга. У меня такое ощущение, что он вернется. Большое спасибо за его теплые слова в мой адрес, но он понимает, что у меня есть огромная поддержка со стороны клуба. В одиночку я бы не добился этого. Я достаточно скромен, чтобы понять это», — сказал Гвардиола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Юрген Клопп возглавлял «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА. Ожидается, что его место в клубе займет главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот.

Клопп является самым неудобным соперником в тренерской карьере Гвардиолы. На счету немца 12 побед в очных встречах, у испанца — 11. Суммарно Гвардиола провел против Клоппа 30 матчей — больше, чем против любого другого тренера.

«Манчестер Сити» под руководством в четвертый раз подряд завоевал золотые медали АПЛ. «Ливерпуль» закончил сезон на третьей строчке, отстав от «горожан» на девять очков.

Манчестер Сити
3:1
Первый тайм: 2:1
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