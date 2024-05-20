Гвардиола эмоционально отреагировал на уход Клоппа

«Я буду очень по нему скучать. Юрген Клопп был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренера. Мы невероятно уважаем друг друга. У меня такое ощущение, что он вернется. Большое спасибо за его теплые слова в мой адрес, но он понимает, что у меня есть огромная поддержка со стороны клуба. В одиночку я бы не добился этого. Я достаточно скромен, чтобы понять это», — сказал Гвардиола.