Гвардиола эмоционально отреагировал на уход Клоппа
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не смог сдержать эмоций на пресс-конференции после вопроса об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не смог сдержать эмоций на пресс-конференции после вопроса об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
«Я буду очень по нему скучать. Юрген Клопп был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренера. Мы невероятно уважаем друг друга. У меня такое ощущение, что он вернется. Большое спасибо за его теплые слова в мой адрес, но он понимает, что у меня есть огромная поддержка со стороны клуба. В одиночку я бы не добился этого. Я достаточно скромен, чтобы понять это», — сказал Гвардиола.
Юрген Клопп возглавлял «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА. Ожидается, что его место в клубе займет главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот.
Клопп является самым неудобным соперником в тренерской карьере Гвардиолы. На счету немца 12 побед в очных встречах, у испанца — 11. Суммарно Гвардиола провел против Клоппа 30 матчей — больше, чем против любого другого тренера.
«Манчестер Сити» под руководством в четвертый раз подряд завоевал золотые медали АПЛ. «Ливерпуль» закончил сезон на третьей строчке, отстав от «горожан» на девять очков.