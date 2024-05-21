Венсан Компани может стать новым главным тренером «Баварии»
38-летний главный тренер вылетевшего из АПЛ «Бернли» может продолжить карьеру в Бундеслиге.
38-летний главный тренер вылетевшего из АПЛ «Бернли» может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер «Бернли», бывший игрок «Манчестер Сити» Венсан Компани может возглавить «Баварию» вместо покидающего немецкую команду Томаса Тухеля.
По данным источника, кандидатура Компани обсуждалась руководством «Баварии». Также претендентом на пост главного тренера мюнхенского клуба является экс-наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби.
В СМИ появлялась информация, что ранее от возможности возглавить «Баварию» отказались Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник, Себастьян Хенесс, Рогер Шмидт, Хулен Лопетеги, Оливер Гласнер и Унаи Эмери.
Венсан Компани тренирует «Бернли» с 2022 года. До этого он возглавлял «Андерлехт». Во время карьеры игрока бельгиец выступал за такие клубы как «Андерлехт», «Гамбург» и «Манчестер Сити». С 2004 по 2019 год Венсан играл за сборную Бельгию, в составе которой стал бронзовым призером проходившего в России чемпионата мира 2018 года.