Венсан Компани может стать новым главным тренером «Баварии»

Венсан Компани тренирует «Бернли» с 2022 года. До этого он возглавлял «Андерлехт». Во время карьеры игрока бельгиец выступал за такие клубы как «Андерлехт», «Гамбург» и «Манчестер Сити». С 2004 по 2019 год Венсан играл за сборную Бельгию, в составе которой стал бронзовым призером проходившего в России чемпионата мира 2018 года.