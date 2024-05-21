Отец Кузяева оценил первый сезон сына в чемпионате Франции

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«Это его первый сезон. Очень хорошо оцениваю выступление Далера. Доволен как отец. Далер быстро адаптировался, в клубе его уважают. Самое главное, что команда выполнила задачу и сохранила прописку в Лиге 1», — приводит слова Адьяма Кузяева «Спорт-Экспресс».

«Гавр» завершил сезон на 15-м месте и сохранил прописку в Лиге 1. Элитный дивизион покидают «Клермон» и «Лорьян», а «Метц» сыграет в стыковых матчах. Право сыграть в Лиге 1 в следующем сезоне завоевали «Осер» и «Анже».

Далер Кузяев перешел в «Гавр» прошлым летом из «Зенита» в качестве свободного агента. В этом сезоне 31-летний российский полузащитник провел за французский клуб 33 матча, в которых забил три мяча и сделал две результативных передачи. Действующий контракт Кузяева с «Гавром» будет действовать еще один сезон.

По итогам сезона первое место занял «ПСЖ» с 76 очками. Вторым стал «Монако», у которого 67 очков. Третье место занял «Брест», заработавший 61 очко. Парижский клуб в третий раз подряд стал чемпионом страны. Команда является 12-кратным чемпионом Франции, что является рекордным показателем. Ранее «ПСЖ» выигрывал чемпионат страны в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 годах.