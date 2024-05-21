«Шанхай» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 14 матчей

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«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого добился выездной победы над «Хэнань» в 13-м туре чемпионата Китая со счетом 2:1. В составе победителей отличились Се Пэнфэй и У Си. У проигравших в самой концовке матча отличился Яго Майдана.

Клуб из Шанхая, который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, не проиграл пока ни одного матча в сезоне, рекордная для команды беспроигрышная серия продолжается.

«Шанхай Шэньхуа» остается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 33 очка. На втором месте «Шанхай Порт» — 27 очков. В следующем матче «Шанхай Шэньхуа» встретится в гостях с «Шэньчжэнь Пэн Сити» 26 мая.