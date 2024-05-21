«Шанхай» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 14 матчей
«Шанхай Шэньхуа» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая.
«Шанхай Шэньхуа» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая.
«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого добился выездной победы над «Хэнань» в 13-м туре чемпионата Китая со счетом 2:1. В составе победителей отличились Се Пэнфэй и У Си. У проигравших в самой концовке матча отличился Яго Майдана.
Клуб из Шанхая, который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, не проиграл пока ни одного матча в сезоне, рекордная для команды беспроигрышная серия продолжается.
«Шанхай Шэньхуа» остается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 33 очка. На втором месте «Шанхай Порт» — 27 очков. В следующем матче «Шанхай Шэньхуа» встретится в гостях с «Шэньчжэнь Пэн Сити» 26 мая.
53-летний Леонид Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022 года оставался без команды после ухода из казанского «Рубина». На протяжении карьеры возглавлял волгоградскую «Олимпию», «Уралан», «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс».