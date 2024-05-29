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15:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» объявила о назначении Флика на пост главного тренера

Ханс-Дитер Флик стал главным тренером «Барселоны», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Трудовое соглашение с немецким специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Назначив Ханси Флика тренером, “Барселона” выбрала человека, хорошо известного высоким прессингом, интенсивным и смелым стилем игры своих команд, который принес ему большой успех на клубном и международном уровне, выиграв практически все, что можно выиграть в мире футбола», — говорится в заявлении пресс-службы «Барселоны».

Последним местом работы Флика была сборная Германии откуда его уволили в сентябре 2023 года. Под его руководством немецкая команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре. Ранее 59-летний тренер с 2019 года по 2021 год работал главным тренером «Баварии». С мюнхенцами Флик выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Флик сменил на посту Хави, который был уволен 24 мая. Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством в сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.

В минувшем сезоне Ла Лиги «Барселона» заняла второе место. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», на третьей строчке расположилась «Жирона».

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