Стало известно, где может продолжить карьеру Марко Ройс

По информации источника, «Гэлакси» находится в продвинутой стадии переговоров с 35-летним футболистом, который скоро станет свободным агентом. Клуб из Лос-Анджелеса договорился с другим клубом МЛС «Шарлотт», который также проявлял к Ройсу предметный интерес, о плате за право первого контакта с игроком. Если «Гэлакси» удастся заключить контракт с Ройсом, то клуб из Северной Каролины получит крупную компенсацию.

Отмечается, что из-за потолка зарплат в МЛС «Гэлакси» не сможет платить игроку более 1,7 млн долларов в год. Для увеличения этой суммы клуб нужно расстаться с одним из трех назначенных игроков, чьи зарплаты можно выводить за пределы установленного потолка. Сейчас эти слоты в команде занимают бывший полузащитник «Барселоны» Рики Пуч, вингер сборной Ганы Джозеф Пэйнтсил и бразильский вингер Габриэл Пек.

Кроме того, у Ройса есть предложения из европейских чемпионатов и от команд Саудовской Аравии.

Действующий контракт Ройса с «Боруссией» истекает 30 июня. В начале мая стало известно, что клуб из Дортмунда не будет продлевать контракт с игроком, который выступал за команду с 2012 года.