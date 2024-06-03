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10:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, где может продолжить карьеру Марко Ройс

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс ведет переговоры с клубом «Лос‑Анджелес Гэлакси», выступающим в МЛС. Об этом сообщает The Athletic.

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Источник: AFP 2023

По информации источника, «Гэлакси» находится в продвинутой стадии переговоров с 35-летним футболистом, который скоро станет свободным агентом. Клуб из Лос-Анджелеса договорился с другим клубом МЛС «Шарлотт», который также проявлял к Ройсу предметный интерес, о плате за право первого контакта с игроком. Если «Гэлакси» удастся заключить контракт с Ройсом, то клуб из Северной Каролины получит крупную компенсацию.

Отмечается, что из-за потолка зарплат в МЛС «Гэлакси» не сможет платить игроку более 1,7 млн долларов в год. Для увеличения этой суммы клуб нужно расстаться с одним из трех назначенных игроков, чьи зарплаты можно выводить за пределы установленного потолка. Сейчас эти слоты в команде занимают бывший полузащитник «Барселоны» Рики Пуч, вингер сборной Ганы Джозеф Пэйнтсил и бразильский вингер Габриэл Пек.

Кроме того, у Ройса есть предложения из европейских чемпионатов и от команд Саудовской Аравии.

Действующий контракт Ройса с «Боруссией» истекает 30 июня. В начале мая стало известно, что клуб из Дортмунда не будет продлевать контракт с игроком, который выступал за команду с 2012 года.

В общей сложности Ройс провел за «шмелей» 429 матчей, в которых забил 170 голов и сделал 131 результативную передачу. Вместе с «Боруссией» он дважды становился обладателем Кубка Германии (2017, 2021) и трижды выигрывал Суперкубок страны (2013, 2014, 2019).

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