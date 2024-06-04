Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в «Реале»

По информации источника, 25-летний француз будет играть в Мадриде под девятым номером. Отмечается, что Мбаппе не просил Модрича уступить ему десятку, под которой он выступает в сборной Франции. Ожидается, что нападающий вернется к десятому номеру после ухода хорвата из мадридского клуба.

В XXI веке в «Реале» под девятым номером выступали Фернандо Морьентес, Роналдо, Роберто Сольдадо, Хавьер Савиола, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Напомним, в первом сезоне за «ПСЖ» Мбаппе выступал под 29-м номером, после чего сменил игровой номер на седьмой.

Накануне «Реал» официально объявил о подписании пятилетнего контракта с Мбаппе, который покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента. Француз получит подписной бонус в размере 100 млн евро, а его годовая зарплата после уплаты налогов составит 15 млн евро.