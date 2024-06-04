Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Словения
Армения
Футбол. Сборные
21:15
Швейцария
Эстония
Футбол. Сборные
21:30
Румыния
Болгария
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Финляндия
Футбол. Сборные
21:45
Ирландия
Венгрия
Футбол. Сборные
21:45
Австрия
Сербия
Футбол. Сборные
22:00
Италия
Турция
Футбол. Сборные
3.06
Англия
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
3.06
Германия
Украина
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.05
Севилья
Барселона
26.05
Сельта
Валенсия
26.05
Лас-Пальмас
Алавес
26.05
Хетафе
Мальорка
25.05
Реал
Бетис
25.05
Райо Вальекано
Атлетик
25.05
Альмерия
Кадис
25.05
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в «Реале»

Нападающий Килиан Мбаппе определился с игровым номером, под которым он будет выступать за мадридский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, 25-летний француз будет играть в Мадриде под девятым номером. Отмечается, что Мбаппе не просил Модрича уступить ему десятку, под которой он выступает в сборной Франции. Ожидается, что нападающий вернется к десятому номеру после ухода хорвата из мадридского клуба.

В XXI веке в «Реале» под девятым номером выступали Фернандо Морьентес, Роналдо, Роберто Сольдадо, Хавьер Савиола, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Напомним, в первом сезоне за «ПСЖ» Мбаппе выступал под 29-м номером, после чего сменил игровой номер на седьмой.

Накануне «Реал» официально объявил о подписании пятилетнего контракта с Мбаппе, который покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента. Француз получит подписной бонус в размере 100 млн евро, а его годовая зарплата после уплаты налогов составит 15 млн евро.


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь