Стала известна дата официальной презентации Мбаппе в «Реале»

Мадридский клуб хочет провести масштабную презентацию своего звездного новичка, которая не должна пересекаться по времени с Евро-2024. Ожидается, что это произойдет на «Сантьяго Бернабеу» 15 или 16 июля. Дата презентации не является окончательной и может измениться в зависимости от выступления сборной Франции на чемпионате Европы.

Руководство «Реала» рассчитывает, что за презентацией Мбаппе будут наблюдать порядка 80 тыс. зрителей. Отмечается, что «королевский клуб» готовит яркое запоминающееся шоу и постарается задействовать для этого все технологические возможности реконструированного «Сантьяго Бернабеу».

Накануне «Реал» официально объявил о подписании пятилетнего контракта с Мбаппе, который покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента. Француз получит подписной бонус в размере 100 млн евро, а его годовая зарплата после уплаты налогов составит 15 млн евро. В мадридском клубе Мбаппе будет выступать под девятым номером.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе сборной Франции предстоит сыграть с Австрией, Нидерландами и Польшей. Также команда Дидье Дешама проведет перед турниром товарищеские игры со сборными Люксембурга и Канады.