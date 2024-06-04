«Барселона» определилась с главной трансферной целью на это лето

По информации источника, 21-летний футболист является приоритетной трансферной целью каталонского клуба на летнее трансферное окно. Спортивный директор «Барселоны» Деку уже связался с агентом игрока и сказал, пообещав сделать все возможное для осуществления сделки.

Сумма отступных в контракте Уильямса составляет 50−60 млн евро. «Барселона» готова предложить более высокую сумму, если «Атлетик» согласится разделить выплату на несколько траншей. Если эта схема не устроит басков, то каталонцы попытаются подписать игрока, рассчитавшись за его переход одним платежом.

Уильямс является воспитанником «Атлетика» и выступает за первую команду с 2021 года. В минувшем сезоне 21-летний футболист провел 37 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 17 результативных передач.