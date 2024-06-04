«Будет сложно». Головин — о переходе Сафонова в «ПСЖ»
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал переход вратаря сборной России Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал переход вратаря сборной России Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В ближайшее время 25-летний вратарь подпишет с парижским клубом пятилетний контракт. Ожидается, что «Краснодар» получит за переход Сафонова 20 млн евро.
«Матвей однозначно заслуживает того, чтобы играть в большом европейском клубе. Когда приезжаю в сборную, сразу вижу его высокий уровень. Но понятно, что в “ПСЖ” ему будет сложно.
Доннарумма? Один из сильнейших голкиперов, против которых мне доводилось играть. Даже когда хочешь пробить из-за пределов штрафной, смотришь на него и не понимаешь, куда направлять мяч. Доннарумма очень грамотно выбирает позицию. Однако в любом случае буду рад за Матвея, если трансфер в ближайшее время завершится. Что ж, сыграем друг против друга. Надеюсь, уже в Суперкубке Франции. “ПСЖ” сделал золотой дубль, а мы — вторые в лиге.
Зачем Сафонову идти в “ПСЖ” под Доннарумму? Но как ты можешь отказаться от предложения “ПСЖ”?! Надо обязательно переходить и пробовать свои силы. Не получится — значит, не получится. Но не принять этот вызов и остаться в “Краснодаре”… Мне кажется, никто в мире так не поступил бы», — сказал Головин.
Сафонов является воспитанником «Краснодара», за который он выступал с 2017 года. В минувшем сезоне вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.
«ПСЖ» и «Монако» сыграют за Суперкубок Франции 11 августа. Матч пройдет в Пекине.