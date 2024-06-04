«Будет сложно». Головин — о переходе Сафонова в «ПСЖ»

«Матвей однозначно заслуживает того, чтобы играть в большом европейском клубе. Когда приезжаю в сборную, сразу вижу его высокий уровень. Но понятно, что в “ПСЖ” ему будет сложно.



Доннарумма? Один из сильнейших голкиперов, против которых мне доводилось играть. Даже когда хочешь пробить из-за пределов штрафной, смотришь на него и не понимаешь, куда направлять мяч. Доннарумма очень грамотно выбирает позицию. Однако в любом случае буду рад за Матвея, если трансфер в ближайшее время завершится. Что ж, сыграем друг против друга. Надеюсь, уже в Суперкубке Франции. “ПСЖ” сделал золотой дубль, а мы — вторые в лиге.



Зачем Сафонову идти в “ПСЖ” под Доннарумму? Но как ты можешь отказаться от предложения “ПСЖ”?! Надо обязательно переходить и пробовать свои силы. Не получится — значит, не получится. Но не принять этот вызов и остаться в “Краснодаре”… Мне кажется, никто в мире так не поступил бы», — сказал Головин.