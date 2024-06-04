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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тоттенхэм» представил домашнюю форму на новый сезон: видео

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2024/2025.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь

В промо-ролике с представлением новой формы снялся актер и болельщик «Тоттенхэма» Мэтью Хорн. Также в видео появились игроки основной мужской и женской команд.

«Новый комплект выглядит потрясающе. Петушок всегда был для меня символом гордости, поэтому здорово, что он находится в центре внимания. Петушок лежит в основе нашей клубной идентичности, поэтому очень здорово это отметить. Это то, что делает нас “Шпорами”, — приводит слова Хорна пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне чемпионата Англии «Тоттенхэм» занял пятое место в турнирной таблице и завоевал право сыграть в Лиге Европы УЕФА. Подопечные Ангелоса Постекоглу набрали 66 очков. В прошедшем розыгрыше Кубка Англии лондонцы вылетели на стадии 1/16 финала, где с минимальным счетом уступили «Манчестер Сити». В Кубке английской лиги «шпоры» проиграли «Фулхэму» (1:1 (4:5 по пен.)) в 1/32 финала. В еврокубках в сезоне-2023/2024 «Тоттенхэм» не участвовал.

Последний раз «Тоттенхэм» выиграл трофей в 2008 году, им стал Кубок английской лиги.

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