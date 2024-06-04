«Тоттенхэм» представил домашнюю форму на новый сезон: видео

В промо-ролике с представлением новой формы снялся актер и болельщик «Тоттенхэма» Мэтью Хорн. Также в видео появились игроки основной мужской и женской команд.

«Новый комплект выглядит потрясающе. Петушок всегда был для меня символом гордости, поэтому здорово, что он находится в центре внимания. Петушок лежит в основе нашей клубной идентичности, поэтому очень здорово это отметить. Это то, что делает нас “Шпорами”, — приводит слова Хорна пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне чемпионата Англии «Тоттенхэм» занял пятое место в турнирной таблице и завоевал право сыграть в Лиге Европы УЕФА. Подопечные Ангелоса Постекоглу набрали 66 очков. В прошедшем розыгрыше Кубка Англии лондонцы вылетели на стадии 1/16 финала, где с минимальным счетом уступили «Манчестер Сити». В Кубке английской лиги «шпоры» проиграли «Фулхэму» (1:1 (4:5 по пен.)) в 1/32 финала. В еврокубках в сезоне-2023/2024 «Тоттенхэм» не участвовал.