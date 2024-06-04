Кевин де Брюйне готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии

«Остался год по контракту, так что мне нужно подумать о том, что может случиться. Моему старшему сыну восемь, и он не знает ничего, кроме Англии. А еще он спрашивает, сколько я буду играть за “Сити”. Когда настанет подходящий момент, нужно будет принять решение.



В моем возрасте нужно быть открытым ко всему. Речь о невероятных суммах, которые я могу заработать незадолго до конца карьеры. Иногда о таком следует подумать. Если я отыграю там два года, то заработаю невероятное количество денег. Раньше для этого нужно было бы отыграть 15 лет. И все равно я мог бы не дойти до такой суммы. Так что нужно будет подумать, но пока мне не приходилось этого делать», — сказал де Брюйне.