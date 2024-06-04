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17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Кевин де Брюйне готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне заявил о готовности продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

В конце этого месяца де Брюйне исполнится 33 года. Его действующий контракт с «горожанами» рассчитан до следующего лета.

«Остался год по контракту, так что мне нужно подумать о том, что может случиться. Моему старшему сыну восемь, и он не знает ничего, кроме Англии. А еще он спрашивает, сколько я буду играть за “Сити”. Когда настанет подходящий момент, нужно будет принять решение.

В моем возрасте нужно быть открытым ко всему. Речь о невероятных суммах, которые я могу заработать незадолго до конца карьеры. Иногда о таком следует подумать. Если я отыграю там два года, то заработаю невероятное количество денег. Раньше для этого нужно было бы отыграть 15 лет. И все равно я мог бы не дойти до такой суммы. Так что нужно будет подумать, но пока мне не приходилось этого делать», — сказал де Брюйне.

Кевин Де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. На его счету 382 матча за «горожан», в которых он забил 102 мяча и сделал 170 результативных передач. В составе «Сити» он шесть раз выигрывал АПЛ, пять раз становился обладателем Кубка лиги, дважды побеждал в Кубке Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов.

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