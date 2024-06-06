Три английских клуба поддержали иск «Манчестер Сити» против АПЛ

Все три клуба считают обоснованными претензии действующих чемпионов Англии, считающих дискриминационными правила АПЛ, которые были введены в декабре 2021 года после покупки «Ньюкасла» саудовскими инвесторами. Эти правила ограничивают коммерческие и спонсорские сделки между клубами и компаниями с одинаковыми владельцами.

«Манчестер Сити», который принадлежит арабскому шейху Мансуру ибн Зайд Аль Нахайяну, считает эти правила дискриминацией против представителей стран Ближнего Востока. С этим согласен «Ньюкасл», которым владеет инвестиционный фонд из Саудовской Аравии, и «Астон Вилла», совладельцем которого является египетский миллиардер Нассеф Савирис.

Отмечается, что другие 12 клубов АПЛ, среди которых «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», встали на сторону лиги. Слушания по делу «горожан» должны начаться в ближайшее время.

Шейх Мансур приобрел «Манчестер Сити» в 2008 году. С тех пор «горожане» стали самой доминирующей силой в английском футболе. Они выиграли восемь титулов чемпионов АПЛ, трижды становились вице-чемпионами, а также завоевали три Кубка Англии и шесть Кубков лиги. В минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал первым в истории клубом, выигравшим АПЛ четыре раза подряд.