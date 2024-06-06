Текущие события
Футбол. Сборные
04:00
Мексика
Уругвай
Футбол. Сборные
19:00
Гибралтар
Уэльс
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Канада
Футбол. Сборные
5.06
Испания
Андорра
Футбол. Сборные
5.06
Франция
Люксембург
Футбол. Сборные
5.06
Бельгия
Черногория
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
19.05
Лутон Таун
Фулхэм
19.05
Кристал Пэлас
Астон Вилла
19.05
Брайтон
Манчестер Юнайтед
19.05
Челси
Борнмут
19.05
Бернли
Ноттингем Форест
19.05
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
19.05
Арсенал
Эвертон
19.05
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Три английских клуба поддержали иск «Манчестер Сити» против АПЛ

«Челси», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» поддержали исковое заявление «Манчестер Сити» против АПЛ. Об этом сообщает Daily Mail.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Все три клуба считают обоснованными претензии действующих чемпионов Англии, считающих дискриминационными правила АПЛ, которые были введены в декабре 2021 года после покупки «Ньюкасла» саудовскими инвесторами. Эти правила ограничивают коммерческие и спонсорские сделки между клубами и компаниями с одинаковыми владельцами.

«Манчестер Сити», который принадлежит арабскому шейху Мансуру ибн Зайд Аль Нахайяну, считает эти правила дискриминацией против представителей стран Ближнего Востока. С этим согласен «Ньюкасл», которым владеет инвестиционный фонд из Саудовской Аравии, и «Астон Вилла», совладельцем которого является египетский миллиардер Нассеф Савирис.

Отмечается, что другие 12 клубов АПЛ, среди которых «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», встали на сторону лиги. Слушания по делу «горожан» должны начаться в ближайшее время.

Шейх Мансур приобрел «Манчестер Сити» в 2008 году. С тех пор «горожане» стали самой доминирующей силой в английском футболе. Они выиграли восемь титулов чемпионов АПЛ, трижды становились вице-чемпионами, а также завоевали три Кубка Англии и шесть Кубков лиги. В минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал первым в истории клубом, выигравшим АПЛ четыре раза подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь