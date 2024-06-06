Комментарий Роналду под постом Мбаппе собрал рекордное число лайков

После официального объявления о переходе в «Реал» нападающий сборной Франции опубликовал в социальных сетях архивное фото, где он ребенком в футболке «Реала» стоит рядом с Роналду, который тогда был лидером и главной звездой мадридского клуба.

Сам португалец не обошел вниманием эту публикацию и оставил к ней комментарий, который быстро стал рекордным в истории по числу «лайков».

Источник: Соцсети

«Моя очередь наблюдать за тобой. С нетерпением жду, когда ты “зажжешь” на “Сантьяго Бернабеу”. Да здравствует Мадрид», — написал нападающий «Аль-Насра».

Предыдущий рекорд удерживал комментарий под публикацией 13-летнего Рида Харрингтона из США, набравший более 3,6 миллиона лайков.

В составе «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Также игрок выступал за «Монако», вместе с которым выиграл чемпионат Франции. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году.