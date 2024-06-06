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19:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Джуд Беллингем может пропустить три месяца из-за операции

Полузащитнику мадридского «Реала» и сборной Англии по завершении чемпионата Европы может понадобиться операция на плече.

Реал
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Источник: Пресс-служба ФК "Реал"

Как сообщает Cadena SER, Джуд Беллингем может пропустить до трех месяцев в начале следующего сезона. Сейчас полузащитник находится в расположении сборной Англии и готовится к Евро-2024, На данный момент его участию в стартующем на следующей неделе чемпионате Европы ничто не угрожает.

По данным источника, футболиста беспокоят последствия вывиха плеча, который он получил в одном из матчей Ла Лиги. Консервативное лечение не приносит желаемого результата. Джуду может потребоваться операция, и на восстановление уйдет до трех месяцев.

Беллингем стал футболистом «Реала» летом 2023 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. В дебютном сезоне он стал одним из лидеров «сливочных». В 42 матчах во всех турнирах полузащитник забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач, а также помог команде выиграть три трофея — чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

20-летний Джуд Беллингем является ключевым игроком и для сборной Англии, которую называют в числе главных фаворитов Евро-2024. На чемпионате Европы команда Гарета Саутгейта сыграет в группе C вместе со сборными Сербии, Дании и Словении.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».

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