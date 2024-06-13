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12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью назвал клуб с самыми преданными фанатами

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью назвал клуб с самыми преданными болельщиками.

РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Мой любимый стадион — “Сан-Сиро”. Любимый трофей — самый последний, Лига конференций с “Ромой”. Для меня всегда важнее всего последние достижения.

Лучшие болельщики? Я бы сказал, что для команды, не привыкшей к победам, фанаты “Ромы” очень преданы своей команде», — приводит слова Моуринью TNT Sports.

2 июня, «Фенербахче» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды. В СМИ сообщали, что трудовое соглашение с 61-летним тренером рассчитано до лета 2026 года.

Последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе этого года. На момент отставки португальца команда занимала девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Моуринью возглавил «Рому» в мае 2021 года. Вместе с римлянами он выиграл Лигу конференций и вышел в финал Лиги Европы, где «Рома» проиграла «Севилье».

Ранее Моуринью работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и одна — в Лиге Европы. Жозе Моуринью является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.

В минувшем сезоне «Фенербахче» занял второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отстав от «Галатасарая» на три балла. Клуб не может выиграть национальный чемпионат с 2014 года.


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