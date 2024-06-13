Паулу Фонсека стал новым главным тренером «Милана»

51-летний португальский специалист подписал с «Миланом» контракт на три года. Ранее сообщалось, что он будет зарабатывать в клубе около трех миллионов евро за сезон.

Предыдущим местом работы Фонсеки был «Лилль», с которым он финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Ранее он уже работал в Серии А в период с 2019 по 2021 год, возглавляя «Рому».