Паулу Фонсека стал новым главным тренером «Милана»
«Милан» на официальном сайте объявил о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера команды.
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«Милан» на официальном сайте объявил о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера команды.
51-летний португальский специалист подписал с «Миланом» контракт на три года. Ранее сообщалось, что он будет зарабатывать в клубе около трех миллионов евро за сезон.
Предыдущим местом работы Фонсеки был «Лилль», с которым он финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Ранее он уже работал в Серии А в период с 2019 по 2021 год, возглавляя «Рому».
В прошлом месяце «Милан» объявил об увольнении главного тренера Стефано Пиоли. Под его руководством «россонери» заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Италии и дошли до четвертьфинала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступили «Роме» (0:1, 1:2).