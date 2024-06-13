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14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Паулу Фонсека стал новым главным тренером «Милана»

«Милан» на официальном сайте объявил о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера команды.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

51-летний португальский специалист подписал с «Миланом» контракт на три года. Ранее сообщалось, что он будет зарабатывать в клубе около трех миллионов евро за сезон.

Предыдущим местом работы Фонсеки был «Лилль», с которым он финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Ранее он уже работал в Серии А в период с 2019 по 2021 год, возглавляя «Рому».

В прошлом месяце «Милан» объявил об увольнении главного тренера Стефано Пиоли. Под его руководством «россонери» заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Италии и дошли до четвертьфинала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступили «Роме» (0:1, 1:2).

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