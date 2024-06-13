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18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Прокуратура Испании запросила пять лет тюрьмы для Анчелотти

По версии следствия, главный тренер мадридского «Реала» не уплатил более 1 миллиона евро налогов.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарьЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что прокуратура Испании запросила для главного тренера «Реала» 4 года и 9 месяцев тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов на доходы от имиджевых прав. По версии обвинения, Анчелотти сокрыл более 1 миллиона евро налогов в период с 2014 по 2015 год.

По информации El Mundo, прокуратура попросила ужесточить наказание итальянцу до 5 лет тюрьмы. Анчелотти обвиняют в налоговых махинациях во время своего первого периода работы в Испании. Казначейство считает, что итальянский тренер не заплатил 386 361,93 евро в 2014 году и 675 718,76 евро в 2015 году.

По версии следствия, Анчелотти укрывал доходы от имиджевых прав через офшоры на Британских Виргинских островах. Через компанию Vapia Limited Карло получил более двух миллионов евро от «Реала» за имиджевые права. Кроме того, через эту же компанию тренер испанского гранда провел несколько контрактов на общую сумму 2,5 миллиона евро.

65-летний специалист возглавляет «Реал» с 2021 года. Ранее Анчелотти руководил клубом в 2013—2015 годах. Итальянский специалист привел «сливочных» к трем победам в Лиге чемпионов, двум титулам в чемпионате и Кубке Испании.

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